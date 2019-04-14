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Dr. Cemal Mert’in yeni kitabı, “Solcu Efendi – Barış ve Yeni Toplum İnşâsı” yayımlandı.

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 Politik aktivist ve yazar Dr. Cemal Mert’in yeni kitabı, “Solcu Efendi – Barış ve Yeni Toplum İnşâsı” yayımlandı.
Dr. Cemal Mert’in yeni kitabı, “Solcu Efendi – Barış ve Yeni Toplum İnşâsı” yayımlandı.

 Politik aktivist ve yazar Dr. Cemal Mert’in yeni kitabı, “Solcu Efendi – Barış ve Yeni Toplum İnşâsı” yayımlandı.

2010 yılında, “Onuncu Köy”, 2013 yılındaysa “Yöneten Sol” isimli kitapları yayımlanmış olan Dr. Cemal Mert, “Solcu Efendi” ile üçüncü kitabına imza attı.

Kitapla ilgili yayımlanan basın bültenine göre, 295 sayfadan oluşan kitabın ana teması; “21.yy’da Kıbrıs’ta ve dünyamızda, barış ve yeni toplumun inşâ sürecine, Kıbrıslı Türk solcuların katkıda bulunmasına yönelik tezlerin ilerletilmesi çabası”.600600p22462ednmainimg-cemal-mert-kitap-(1).jpg

Kitapta yer alan bölüm başlıkları şöyle: “Toplumsal Vizyon ve Küresel Yurttaşlık Bilinci, Solcu Hükümet Deneyimine ve Topluma Eleştirel Bakış, Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Giderken, Ucube Bir Deneyim CTP – UBP Koalisyonu, Kıbrıs’ta Solculuk Eylemek, Özersay Sendromunu Teşhis Etmek, KKTC’de Bir İç Faktör olarak TC, Kızıl Görmüş Boğalar ve Barış İnşâ Süreci.”

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