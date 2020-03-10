Dr. Dizdarlı: 23 Nisan ve 19 Mayıs tören ve provaları iptal edilmeli

Dr. Bülent Dizdarlı Kıbrıs'taki ilk koronavirüs vakalarının ardından uyarılarda bulundu. Dizdarlı 19 Mayıs ve 23 Nisan tören ve provalarının iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dr. Bülent Dizdarlı Kıbrıs'taki ilk koronavirüs vakalarının ardından uyarılarda bulundu. Dizdarlı 19 Mayıs ve 23 Nisan tören ve provalarının iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dizdarlı'nın açıklaması şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin aldığı konser ve etkinlik iptal kararlarını , şehrin yer yer dezenfekte edilmesi eylemini kutluyorum. Diğer belediyelerimizin de bunu örnek alarak kapsamın hükümetçe daha da geliştirilmesini bekliyorum. Örneğin en basitinden, Eğitim Bakanlığı bu yıl 23 nisan ve 19 mayıs etkinliklerinin dolayısı ile tum provaların iptal olduğunu açıklamalıdır.