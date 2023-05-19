Dr. Dizdarlı: Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki 85 taşeron işçi nasıl olur da kaderine terk edilir?

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, "Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki 85 taşeron işçi nasıl olur da kaderine terk edilir?" diye sordu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki 85 taşeron işçinin kaderine terk edildiğini belirtti.

Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Diyelim ki bir iş yeriniz var. On kişi de sizin için burada çalışıyor. Bu insanların sosyal güvencelerini yatırmazsanız ne olur? Çalışma dairesi müfettişleri gelir ve sizi önce ikaz eder sonra da devamı halinde gereğini yapar değil mi?

Peki ama hâl böyleyken Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki 85 taşeron işçi nasıl olur da kaderine terk edilir?

Sağlık Bakanı, tüm sağlığın anasıdır. Bu sorunun üstüne gidilmesinde başı çekmeliyken “benim yetki alanım değil” deyip çekilemez.

Çalışma Bakanı için bu konu bir onur meselesi olmalı ve çözmeden koltuğuna oturmamalıdır. Maliye Bakanıyla kafa kafaya gelip bu vefakâr personelin sosyal sigortalarının yatırılması sağlanmalıdır.

Aksi hâlde Sağlık, Çalışma ve Maliye bakanları tarihe kötü bir not bırakmış olacaklardır. Tabi Başbakanlarıyla birlikte.”