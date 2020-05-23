Dr. Dizdarlı: Yarın sarılmak öpmek yok!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile koronavirüs salgınında riskin devam ettiğini vurguladı.

Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

AÇILMIŞ KORONALI BAYRAM…

Biraz fazla hızlı açıldık. Aslında kimse bu kadar hızlı açılışı öngörmemişti. Eğer kendilerini biraz tanıyorsam Dr. Sibel Siber başkanlığındaki koordinasyon kurulu asla bu hızlı açılışa onay vermezdi. Saygın Hocalardan oluşan Bilim Kurulu’nun da bu hıza onay vereceğini sanmam. Bu nedenledir ki bu kurulların karar ve toplantı tutanaklarını hep merak etmişimdir. Sanırım ekonomik baskı yanı , ilk baştan bu işi fazla ciddiye alma taraftarı olmayan bir grup yöneticiye güç verdi.

Evet. Vaka yok. Hastane de yatan hasta yok. Polikliniğe spesifik şikayetlerle giden hasta sayısında da bayağı düşüş var. Ve bunlara yapılan testlerde negatif çıktı. Otuz dört günü aşkın zamandır durum böyle. Ama tehlike geçmedi. Zira kapalı bir kutu olamadık. Her ne kadar gelenler karantina altında tutuluyorsa da son bir haftada Larnaka üzerinden uçakla dokuz, gemilerle limanlarımıza giren on dört kişi olmuştur. Evet! Kontrol altındadırlar ve Tanrı korusun hasta olsalar bile başa çıkabilecek gücümüz vardır.

Risk devam etmektedir. Zira toplumun ne kadarının bağışıklık kazandığını bilmiyoruz. Henüz bunu saptayacak testler (ELİZE) yeterince yapılmadı.

Benzer endişeyi Hekim olma vasfından dolayı, Sayın Sağlık bakanı da taşıyor. Çok haklı olarak “Endişeliyim ve korkuyorum” diyor. Bunu söylerken kabine arkadaşlarına derdni anlatamamanın sıkıntısı da yüzüne vuruyor.

Birileri ülkede otuz bin test yapıldığını, bunun nüfus oranına göre iyi bir rakam olduğunu söylüyor. Ne varki ne kadarının PCR ne kadarının hızlı test olduğunu belirtmiyor. Ben size söyleyeyim. Sadece beşbin dolayında PCR yapılmıştır. Şimdi lütfen oran mukayesesini tekrar yapınız. Yaparken de Güney Kıbrıs’ta bu sayının elli bin PCR olduğunu da dikkate alınız.

Açılımlar oldu. Tamam ama ikinci dalgaya sağlık alt yapısı olarak hazır mıyız ? Pandemi Hastanemiz noldu?

Hâlâ bir hareket yok

Sevgili Halkım .

Yarın Bayram. Farklı kutlayınız . Yarın Ziyaret , el öpme sarılma yok. Gözleriniz deki ışıltı karşınızdakine sevgi veya saygınızı iletmeye yetmeli.

Kendinizi etrafınızı korursanız esas bayramdır.

İYİ BAYRAMLAR