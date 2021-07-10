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Dr. Dizdarlı'dan AŞI ile ilgili en çok sorulan 10 soruya 10 cevap

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Dr. Dizdarlı'dan AŞI ile ilgili en çok sorulan 10 soruya 10 cevap
Dr. Dizdarlı'dan AŞI ile ilgili en çok sorulan 10 soruya 10 cevap

Yaklaşık 18 gündür Özyalçın Aşı merkezinde çalışıyorum. Bu sürede bana, aşı yapılmadan önce en çok sorulan soruları ve cevaplarını sizler için toparlamak istedim:

1- Aşı sonrası PCR ın pozitif çıkma olasılığı var mıdır.?

Hayır. Teorik olarak bu mümkün değildir. Aşı olduktan hemen sonra da PCR larınızı gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz.

2- Aşı dan sonra duş yapıla bilinir mi?

Beni en çok şaşırtan sorudur bu! Vücudun içine enjekte edilen bir etkeni, dış yüzeye temas eden suyun yok etmesi yada başka etki yapması mümkün değildir. Duşunuzu rahatlıkla yapınız. Havuza denize de gidebiliyorsanız gidiniz.

3- Alkol alına bilinir mi?

Bu konuda da çok tartışma olmaktadır. Aşırı alkol tabi ki aşı olun olmayın zararlıdır. Ama aşıdan sonra eğer keyfiniz yerindeyse ve istiyorsanız birkaç duble alkol almanın hiçbir sakıncası yoktur.

4- Sigara aşıdan sonra ne zaman içilebilir?

Bu soruyu her işittiğimde, içimden “Bir daha asla içmemeniz lazım” demek geçiyor. Ama aşıyla sigaranın etkileşmesi yoktur. Madem ki tütüne esir oldunuz ve vazgeçemiyorsunuz, hemen kendinizi zehirlemeye başlayabilirsiniz.

5.Hamileler aşı olabilir mi?

Çok tartışılan bir konudur. Bir çok ülkede özellikle ölü aşıları ilk üç aydan sonra yapılması yönünde karar üretilmiştir. Kanaatimce hamileler diğer yöntemlere korunmaya dikkat aşılanmak için bekleseler daha iyi olacaktır.

6- Emzirenler aşı olabilir mi?

Evet olabilir. Hatta bebekleri de bu yolla korumaya alabiliriz şeklinde yayınlar vardır.

7- Üçüncü doz aşı ne zaman olmalıyız? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz.?

Bu soruyu genelde Sinovac aşısı olanlar sormaktadır. Zira dünya üzerinde yapılan araştırmalardan yayılan bilgi, sinovac aşısı olanların 5-6 ay içinde antikorlarının yetersiz seviyeye düştüğü ve hatırlatma dozunun gerektiği yönündedir.

Hatırlatma dozunun farklı bir aşıyla mı yoksa yine sinovacla mı yapılması konusunda ise tartışmalar sürmektedir.

Bence biz bu konuda şanslıyız. Zira Türkiye’de iki ayrı guruptan birine sinovac diğerine pfizzer yapılmaktadır. Kısa zamanda bunların sonucunu aldıktan sonra bizim de oraya bakarak uygulamayı bu yönde yapmamız daha doğru olacaktır.

8. Aşıların beklenen yan etkilerini mümkün olduğu kadar çok rahat geçirmek için ne yapmalıyız?

Aşı sonrası bol bol su içmeliyiz. Her altı saatte iki tane panadol veya paracetamol alına bilinir.

9. Aşı olduktan ne kadar zaman sonra koruyuculuk başlar?

Aşılarınızı ikinci dozundan , Jansen aşısı ise tek dozdan 15 gün sonra antikorlarınız sizi korumaya başlar. Ama unutmayınız hiç bir aşı tam koruyucu değildir. Bu nedenle maske hijyen ve mesafe kurallarına aynen uyulmalıdır

10-PCR merkezindeki yığılmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok kötü. Hasta olanda, temaslı da, sağlam insanda aynı yerde PCR baktırıyor. Bu çok kötü bir organizasyon. Derhal çok sayıda pcr merkezleri açılmalı. Hasta olanlar ve temaslılar farklı merkezlere yönlendirilmelidir.

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