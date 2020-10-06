  • BIST 1.165
  • Altın 476,623
  • Dolar 7,7306
  • Euro 9,1169
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Ali Pilli:3 yeni vaka,7 taburcu!

Dr. Efe Kaya; Daha Beyaz Dişlere Sahip Olabilirsiniz !

» »
Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, “Dişlerimiz sanılan aksine canlı ve ağız içinde yaşayan bir organdır. Gözünüzün rengini değiştirmek mümkün olsaydı pazarlama sitelerinden aldığınız veya evde yaptığınız bir karışım ile rengini değiştirir miydiniz?
Dr. Efe Kaya; Daha Beyaz Dişlere Sahip Olabilirsiniz !

Görmek ne kadar önemli ise, beslenmek ve sağlıklı dişiler ile gülmek de o kadar önemlidir. Hastalar dişlerinin önemini diş kaybı yaşadıklarında anlarlar. Beyazlatma jeli dişin sadece en dış tabakasına yani mineye uygulanır. FDI tarafından onaylanmış, içindeki beyazlatıcı ajanlar dişlere zarar vermeyecek oranda olan beyazlatma jelleri dişlere zarar vermez. Hiçbir denetim olmadan satılan beyazlatma tozları ve jellerini kullandığınızda diş organına zarar verebilirsiniz” dedi.

Dr. Kaya, doktor kontrolünde olmayan beyazlatmanın tehlikeli yönlerini ise şöyle sıraladı:
“Dişinizi nekroz edebilir: Dişlerin koruma tabakasını aşan beyazlatıcı ajan, dişin öz tabakasına ilerleyip dişi nekroz edebilir. Nekroz (canlılığını yitiren) olan diş renk değiştirir ve ağız içerisinde enfeksiyon başlatır" dedi ve ekledi "Yumuşak dokulara zarar verebilir: Hekimler beyazlatma yaparken ağız içi yumuşak dokuları koruma altına alırlar. Diş eti, yanak, dudak gibi alanlar beyazlatma yapılırken korunur. Korunmadığı takdirde bu bölgelerde yanıklar meydana gelir."

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir

Kaya, "Alerji her zaman masum bir tablo değildir. Bazı durumlarda ölüme bile yol açabilir. Ağız bölgesi damarlanma açısından çok zengin bir bölgedir. Ağzı içerisine uygulanan bir alerjen çok hızlı bir şekilde vücuda yayılabilir. Bazı durumlarda hasar kendini çok sonra gösterebilir. Bu durumda zararsız olduğu kanısına varılabilir. Oysa beyazlatma çok ciddi klinik prosedür gerektiren bir işlemdir. Dişlerinize kalıcı hasarlar vermek istemiyorsanız doktor önerisi dışında beyazlatma yaptırmamalısınız. Daha beyaz bir gülüşe sahip olmak isterken dişsiz kalabilirsiniz.” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zatürre ve grip aşısı ile Covid-19'u en hafif zararla atlatmak mümkün mü?05 Ekim 2020 Pazartesi 21:18
  • Süper yaşlılık nedir? neler yapmak gerekir?05 Ekim 2020 Pazartesi 21:02
  • Sonbaharda denize giriyoruz ama.. Uzmanlar uyardı05 Ekim 2020 Pazartesi 20:40
  • Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 35 milyon 400 bini aştı05 Ekim 2020 Pazartesi 18:13
  • Koronavirüs aşısı yapılanlar anlattı!05 Ekim 2020 Pazartesi 14:10
  • Gebelikte Kansızlık Anne Ve Bebek Sağlığını Olumsuz Etkiliyor05 Ekim 2020 Pazartesi 13:50
  • Covid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor05 Ekim 2020 Pazartesi 13:30
  • Yanlış Duruş Boyumuzu Kısaltabilir05 Ekim 2020 Pazartesi 13:10
  • Yatak Kaynaklı Bel ve Sırt Ağrılarına Çözüm: Orthopedic Support05 Ekim 2020 Pazartesi 12:50
  • Uzman isim virüste ana bulaştırıcı unsuru açıkladı. Tek bir şeye dikkat çekti05 Ekim 2020 Pazartesi 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti