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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Dr. Emine Kamiloğlu isyan etti! "Erhan beyin son paylaşımı gerçekten kabul edilemez."

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"“Bilerek yapıyorlar” dediği bizler, günlerdir bu isyan içindeyiz. Bu koşullar kabul edilemez diye ayaktayız."
Dr. Emine Kamiloğlu isyan etti! "Erhan beyin son paylaşımı gerçekten kabul edilemez."

İşte  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. Emine Kamiloğlu'nun yaptığı açıklama;

Bu kadarı da fazla. Susalım diyoruz ama, üzerimize bu kadar da gelinmemeli.

Günlerdir her hasta Bertan Zaroğlu’nun yaşadıklarını bir şekilde yaşıyor. Neden isyan

ediyoruz biz?

Kendimize kuş tüyü yastık mı istedik?

Erhan beyin son paylaşımı gerçekten kabul edilemez.

“Bilerek yapıyorlar” dediği bizler, günlerdir bu isyan içindeyiz. Bu koşullar kabul edilemez diye ayaktayız.

Sayın Arıklı’yı aklı değil, hasta psikolojisi yönetiyor.

Irkçı dediğiniz doktorlar kaç vaka tedavi etti Türkiye, Türkmen, Nijerya, Alman, Rus vatandaşı?

Kaç kişiyi huzurla evine gönderdi?

Doktorlar bir haftadır “yatak yok” kavgası yapıyor, siz “bilerek yapıyorlar” diyorsunuz.

Doktorlar “çalışma koşulları kötü organizasyon yok” diyor, siz “ırkçılık yapıyorlar” diyorsunuz.

Doktoralar “pozitif hastalara otelde yer kalmadı, yok hastane” diyor, siz, “hücre” diyorsunuz.

Kusura bakmayın ama, ya süreci hiç takip etmediniz ya da partililerinizden başka hastalar umurunuzda değil.

Bizim için tüm hastalar eşit ve hepsi için insani koşullar talep ediyoruz.

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