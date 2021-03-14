Dr. Emre Vudalı: “İnfodemi toplumsal psikolojiyi olumsuz etkiliyor"

Dr. Emre Vudalı'nın açıklaması şu şekilde;

Tüm dünyada ve ülkemizde insanların hayatlarında ilk defa bu ölçüde ve yaygınlıkta bir durumu deneyimlediği gözlemlenmektedir. Kısıtlanan sosyal hayat, değişen çalışma saatleri ve düzeni, koronavirüs salgını sürecinin yeni rutinlerini de belirlemiş durumdadır. Bu olağanüstü sürece karşı insanların; şok, panik, korku, kaygı, çaresizlik, aşırı sinirlilik gibi yeni bir duruma uyum sağlamanın da aşamaları olan yoğun duygularla tepkiler verdikleri görülmektedir. Sağlıkla ilgili endişelerin üzerine ekonomik kaygıların da eklenmesi, uyum sürecinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Yeni yaşam koşullarına adapte olmaya çalışmak, kişide stres başta olmak üzere birçok farklı tepkiye neden olabilmektedir. Sıklıkla da esas sorun yaratan stres değil; stresle baş etmek için kullanılan sağlıksız ve kişinin kendine zarar verici davranış kalıpları olabilmektedir. Salgın hastalık anksiyetesini psikolojik bir krize dönüştürmek, olağan ve iyi yöndeki yaşam akışını da engelleyebilmektedir.

İnfodemi (bilgi kirliliği) toplumsal psikolojiyi olumsuz etkiliyor

Salgın hastalık anksiyetesini, psikolojik krize dönüştüren ve virüsten daha tehlikeli bir diğer salgın da ‘infodemi’dir. Dünya Sağlık Örgütü infodemiyi, bilgi kirliliği oluşturarak; kolektif travma yaratmak, toplumların psikolojini bozmak, toplumsal bağışıklığı, direnci, güveni veya tepkiyi ortadan kaldırarak; insanların ve toplumların ruh ve beden sağlığını bozmayı amaçlayan bir salgın türü olarak tanımlamıştır. Güvenilir ve bilimsel kaynaklara itibar etmek, infodemi salgını ile mücadelede en önemli adımdır. Virüsün bulaşmaması için alınan önlemler kadar, ruh sağlığının koruması için infodemi konusunda alınacak tedbirler de önemlidir. Bu önlemlerden bazıları şunlardır;

-Haberin kaynağını sorgulayın, güvenilir mi?

-Sadece haber başlığını okumayın, haber başlıkları sensasyonel veya kışkırtıcı olabilir.

-Yazarı araştırın, gerçek veya güvenilir mi kontrol edin.

-Tarihi kontrol edin, günümüzün verisi ile hazırlanmış mıdır?

-Destekliyici kanıtları kontrol ediniz.

-Kendi önyargınızı kontrol edin, kaynağın güvenirililiğini kendi ön yargınız dışında değerlendirin.

-Kanıtları güvenilir kaynaklardan teyit edin. (Dünya Sağlık Örgütü, CDC, eCDC, KTTB, KKTC Sağlık Bakanlığı)

https://www.who.int/health-topics/infodemic…

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