Dr. Emre Vudalı: Koronavirüs hastalarına antibiyotik önerilmiyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, antibiyotiğin koronavirüse karşı faydasının olmadığını, hatta gereksiz yan etkileri olacağından dolayı doktorlar tarafından önerilmediğini belirtti.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Y. Vudalı, kişisel sosyal medya hesabından Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemelerle ilgili açıklama yaptı.

Vudalı, özellikle yaşlı veya risk grubundaki hastaların aşı durumlarına bakıp eksik aşılarını tamamlamaları gerektiğini belirtti.

Koronavirüs hastalığına antibiyotiğin faydası olmadığına vurgu yapan Vudalı, “Hata normal flora bakterileri etkileyeceğinden, gereksiz yan etkilere sebep olacağından ve toplum içinde direnç oranlarını artıracağından kesinlikle önerilmemektedir” dedi.

Vudalı, ‘molnupravir’ adında yeni bir antiviral ilaç tedavisinin Koronavirüs hastalığına bağlı hastaneye yatış oranını azalttığını ifade etti.

Dr. Emre Vudalı, Koronavirüsle ilgili bilinmesi ve uygulanması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

“1-Yeni varyantlar nedir, önemi nedir?

SARS-CoV-2 virüsü ilk ortaya çıktığı günden bu yana mutasyona uğramış yani farklılaşmıştır. En son omicron varyantı olarak bilinen bu varyantın alt tipleri olan BA.4, BA.5, BA.2.75 tipleri dünyada artmaktadır. Bu yeni varyantlar genelde bir öncekinden daha bulaşıcı ve daha hafif hastalık yapmaktadır. Yeni ve daha bulaşıcı bir varyant ortaya çıktığı zaman bir önceki varyantı domine ettiğinden baskın hale gelmektedir.

2-Aşıyı kimler yapmalıdır?

Özellikle yaşlı ve/veya risk grubundaki hastalar ağır hastalık geçirebildiğinden aşı durumlarına bakıp eksik aşılarını tamamlamaları gerekmektedir.

3-Koronavirüs hastalığında antibiyotiğin faydası var mıdır?

Hayır, kesinlikle yoktur. Hata normal flora bakterileri etkileyeceğinden, gereksiz yan etkilere sebep olacağından ve toplum içinde direnç oranlarını artıracağından kesinlikle önerilmemektedir.

4-Peki tedavisi var mıdır?

Evet, molnupravir adında yeni bir antiviral ilaç tedavisi Covid-19 hastalığına bağlı hastane yatış ve ölüm oranlarında anlamlı bir şekilde azalttığı bilimsel olarak gösterilmiştir.

5-Molnupravir tedavisini kimler alabilir?

Üç kriter de karşılanmalıdır

a-Şikayet başlangıcı ilk 3-5 gün içerisinde olmalıdır (ne kadar erken o kadar etkili, dolaysıyla şikayetleri olan bir kişi zaman kaybetmeden test yapmalıdır)

b-Orta-ağır hastalık durumunda olmak

c-Risk faktörlerin birine sahip olmak (60 yaş üstü olmak, şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite…. )

*Bu kriterler sahip olmayan kişilere bu ilaç reçete edilmez!

6-Kalabalık ve kapalı ortamlarda neye dikkat etmeyelim?

Hasta olan kişilerin kesinlikle dışarı çıkmaması gerekmekte olup zaruri durumlarda çıkması halinde kesinlikle tüm süre boyunca maske takmalıdır. Bunun dışında herkes; kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takmalı, ellerini sabunlu su ile yıkamalı, fiziksel mesafeyi korumalı, dirseğe öksürmeli ve pencereleri olabildiğince açmalıdır.”