Dr. Erol Uçaner: Aşılı hastaların hastaneye yatış oranları çok düşük.

"325 kişi aşılı ,hastaneye başvuruyorlar ve içlerinden sadece hastaneye yatan sayısı 14 ."

İşte açıklama;

1 Ağustos- 8 Ağustos arası yapılan Acil Durum Hastanesi istatistiklerine göre bazı detayları paylaşmak isterim:

931 gelen toplam hasta

404 kadın.

527 erkek.

0-17 yaş : 156

18-35 yaş: 415

36- 65 yaş : 335

66- 85 yaş: 25 hasta.

Bizim için en önemli detay

Aşılar :

254 hasta çift doz Sinovac

68 hasta Janssen

3 hasta çift doz Biontech

Hep söylüyoruz aşının önemi diye .

Hafta içinde hastaneye yatan aşılı hasta sayısı sadece 14 !!!

1)Bu hastalar çift doz aşılı olanlar.

11 sinovac çift doz

1 biontech cift doz

2) tek doz aşılılar

1)tek doz Janssen

2) tek doz moderna

3) çift doz aşılar ,2.aşı sonrası 14 günleri dolanlar.

Özetlemek gerekirse 325 kişi aşılı ,hastaneye başvuruyorlar ve içlerinden sadece hastaneye yatan sayısı 14 .

Bildiğimiz gibi geçen hafta hastanede tedavi gören hasta sayısı 89 a kadar çıkmıştı. Günlük yatış rakamları 2 - 18 arasında değişiyordu.

Bizim üzerinde durmamız gereken en önemli nokta aşılı hastaların hastaneye yatış oranları çok düşük.

Aşının önemi burada ortaya çıkıyor.

İstatistik çalışmamızda emeği geçen çalışanlarımıza tekrardan teşekkürler.