DR. Erol Uçaner, bazı dairelerini açılacak olmasına sosyal medya hesabından tepki gösteri.

Uçaner’in paylaşımı şu şekilde:

“Açın daireleri, hepsini açın, yatay seyreden grafik diyorsunuz ya, o grafik bir seyir değişirse işte o zaman konuşulacak başka şeyler de olacak!

Komitedeki doktor arkadaşlar 30 nisan a kadar sabır diyor!!!

Vardır bir bildikleri elbet!!

Çalıştılar, hesapladılar,!!

Dinlemeyin!! Önemi yok!

Siz kalkmış grafik yataydır, haftaya tedbirli açalım kararı alıyorsunuz!

Pandemiye de bekleriz sizleri!

Yoğun bakıma da!

Açın heryeri!

Bu aldığınız kararla yarın insanlar zaten artık sokaklardadırlar!!!

Bu arada neden yarından açmazsınız?

Zaten kaç gündür yeni vaka yok,

Bence beklemeyin ,bir an önce ne yasanacaksa onu yasaylım derim ben!

Sizce?”