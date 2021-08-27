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Dr. Erol Uçaner: Günlük vaka ortalaması nüfus oranına göre çok yüksek

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"21 günlük test kontrolleri çok yanlış bir uygulama, hiçbir bilimsel açıklaması yok."
Dr. Erol Uçaner: Günlük vaka ortalaması nüfus oranına göre çok yüksek

İşte Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Uzun bir süredir günlük vaka ortalaması nüfus oranına göre çok yüksek, birçok ülkeyi takip ediyoruz ve sanırım nüfus-vaka oranının uzun süre yüksek seyreden rakamlarına bakınca KKTC olarak gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz.

Acil Durum Hastanesinin doluluk oranını aşmaması için ,sistemin durmaması için herkes kenetlenmiş, herkes kendi işinden başka işler de yaparak buna katkı koyuyor.

Süreç zor,kötü, yorucu, ama bir şekil gidiyor.

Gitmeli de....

Bu süreçte yaşanan zorluklarla baş etmek için temas ekibinin çalışması

sıkı PCR ve/veya antijen testi kontrolü olmazsa olmazlarımız dı....

Kuluçka süresinin hala daha 10-12. gününde pozitife dönen temaslılar var .

Bunları tespit etmekte yine PCR kontrolleri bizim için çok önemli.

Bunun yaşanmaması için de haftalık veya 72 saatlik dışarda semptomlu olmayan kişilerin taranması en önemli kriter.

Ücretli yapılır , ücretsiz yapılır ,başka dünya ülkelerinde uygulama bu şekildedir,.

Bizim ülkemizde durum bellidir, her hafta test yapıp da para veremeyecek çok insan var.

Önce bunu bilmemiz lazım,sonra dünya ülkelerini örnek almamız lazım.

Bugüne kadar ciddi stres, yoğun çalışma, herkesin fiziksel, psikolojik yorgunluğuna rağmen bir şekil devam ediyoruz.

Ciddi vaka sayılarına rağmen kimseyi mağdur etmemek için yoğun çaba harcıyoruz.

Özetleyim :

21 günlük test kontrolleri çok yanlış bir uygulama.

Hiçbir bilimsel açıklaması yok.

Sağlık bakanlığı size hayır diyor, siz kendi doğrunuzu uyguluyorsunuz, yanlış bir yoldasınız.

21 günlük yapılacak kontrollerle şu an elimizde olan iplerin ucu öyle bir kaçacak ki , değil bu hastane memleket kapanacak...

Ben söyleyim..

Siz kaale alırsınız yada almazsınız...

Sizin bileceğiniz iş.

Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz ama sizin yapacağınız hatalar ve şu an aldığınız karar kabul edilecek gibi değil.

1 Eylül e daha 5 gün var , düşünüp başka bir çözüm üretiniz.

Sağlık Bakanlığı var.

Bilimsel kurul var..

Bilimsel olarak bunu karara bağlayınız.

Saygılarımla...

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