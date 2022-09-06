Dr. Faiz Sucuoğlu'nun UBP Başkanlığından istifa edeceği iddia edildi
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, genel başkanlıktan istifa ediyor.
Bir süredir UBP içerisinde “Başkan ayrı, Başbakan ayrı olmaz” tartışması vardı. Sucuoğlu, kısa süre önce DP- YDP ile hükümeti kuramayarak, kısa sürede başbakanlığı bırakmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz hafta, “kurultayla geldim, kurultayla giderim açıklaması yapmıştı.
KARAR VERMEDİM DÜŞÜNÜYORUM AÇIKLAMASI
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