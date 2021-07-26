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Dr. Fauci: Aşı karşıtları ülkeyi çıkmaza götürüyor

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ABD Başkanı Joe Biden’in sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Covid-19 vakalarının giderek arttığını ve aşı karşıtlarının ülkeyi ‘gereksiz bir çıkmaza’ götürdüğünü söyledi.
Dr. Fauci: Aşı karşıtları ülkeyi çıkmaza götürüyor

ABD Başkanı Joe Biden’in sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Covid-19 vakalarının giderek arttığını ve aşı karşıtlarının ülkeyi ‘gereksiz bir çıkmaza’ götürdüğünü söyledi.

CNN’e değerlendirmede bulunan Fauci, ülkede yükselişe geçen vaka sayıları konusunda çok öfkeli olduğunu belirterek, “Yanlış yöne doğru gidiyoruz” uyarısında bulundu.

Aşı yaptırmayı reddedenlerin devam eden salgında ülkeyi ‘gereksiz bir çıkmaza’ doğru götürdüğünü vurgulayan Fauci, vaka artışlarıyla tekrar maske takma zorunluluğu ve bazı kesimlerde bağışlık sistemini güçlendirmek için destekleyici aşılar konusunun aktif olarak değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

Fauci, “Vakalardaki artışlar, ağırlıklı olarak aşısızlar arasında bir sorun, bu yüzden aşısız insanlara gidip aşı olmaları için neredeyse yalvarmamızın nedeni bu” diye konuştu.

Günlük Covid-19 aşılamalarını takip eden ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) son verilerine göre ülkede ilk doz aşı yaptıranların oranı yüzde 56,8, ikinci doz aşı olanların oranı da yüzde 49,1 civarında bulunuyor. Ülkede haziran sonunda 11 bine inen günlük ortalama vaka sayısı son haftada 52 bine çıktı.

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