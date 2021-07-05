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Dr. Fauci aşı karşıtlarını rakamlarla uyardı: Son bir ayda ölenlerin yüzde 99’u aşı olmayanlar

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Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında sürerken, başta Delta varyantı olmak üzere ortaya çıkan mutasyonlar uzmanları endişelendiriyor.
Dr. Fauci aşı karşıtlarını rakamlarla uyardı: Son bir ayda ölenlerin yüzde 99’u aşı olmayanlar

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında sürerken, başta Delta varyantı olmak üzere ortaya çıkan mutasyonlar uzmanları endişelendiriyor. 600 bini aşkın can kaybıyla salgında en ağır yarayı alan ABD’de aşılamada istenen hedef tutturulamadı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği Ocak ayında 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne kadar ülke nüfusundaki yetişkinlerin yüzde 70’ini aşılamayı başaracaklarını söylemişti. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ve ABC kanalının yetkililerden aldığı verilere göre ülkede yetişkin nüfusunun yüzde 66.8’nin şimdiye dek en az bir doz aşı olduğu belirtildi. Bu oran tüm yaş gruplarına bakıldığında yüzde 54.6’ya düşüyor.

‘ÖNLENEBİLİRDİ’

ABC’nin anketine göre aşı karşıtlığında siyasi görüşler de dikkat çekiyor. Demokrat Parti destekçilerinin yüzde 86’sı en az bir doz aşı olduğunu söylerken, Cumhuriyetçi Parti için bu oran yüzde 45 olarak ortaya çıkıyor. ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci aşı karşıtlığını değerlendirdi.

Durumu üzücü ve trajik olarak niteleyen Dr. Fauci, “Haziran ayında meydana gelen yaklaşık 10 bin can kaybının yüzde 99.2’si aşı olmayan kişilerden oluşuyor. Hiçbir aşı mükemmel değil. Ancak hastaneye yatışların ve ölümlerin önlenebilir olduğunu düşündüğümüzde bu durum çok üzücü” dedi.

‘İKİ TİP AMERİKA GÖRECEĞİZ’

Kısıtlamaların gevşetilmesiyle varyantların ülke genelinde yeni bir dalga yaratıp yaratmayacağı sorusuna yanıt veren Dr. Fauci, “Ülke genelinde bir durum göreceğimizi düşünmüyorum çünkü önemli ölçüde bir nüfusu aşılamayı başardık. Bu yüzden bölgesel etkileri olacaktır. İki tip Amerika göreceğiz. Aşılamanın yüksek olduğu bölgelerde salgının etkileri düşük, aşılamanın düşük olduğu bölgelerde ise virüsün yayılması daha fazla olacak” ifadelerini kullandı.

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