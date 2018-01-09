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Dr. Fazıl Küçük 34’üncü ölüm yıldönümünde anılacak

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Dr. Fazıl Küçük 34’üncü ölüm yıldönümünde anılacak
Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlenecek. 

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki ilk anma töreni 15 Ocak Pazartesi saat 10.26’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak. 

Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek, anıt özel defteri imzalanacak. 

Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erecek. 

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise aynı gün saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek .

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak törende Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yapacak, Atatürk Meslek Lisesi korosu marşlar ve oratoryo sunacak. 

DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 6’ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak.

Denktaş için 13 Ocak Cumartesi günü TMT Anıtı ve Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. 

TMT Anıtı’ndaki tören cumartesi günü saat 10.08’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak. 

Törende saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek. 

Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşma ile sona erecek. 

Rauf Raif Denktaş’ı anma programı saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Denktaş’ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı törende, Türk Maarif Koleji Okul Korosu marşlar ve oratoryo sunacak. 

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