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DR. Fazıl Küçük bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında yeşil dalga sistemine geçildi

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında, dün akşam itibarıyla "yeşil dalga" sistemine geçildiğini duyurdu.
DR. Fazıl Küçük bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında yeşil dalga sistemine geçildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında, dün akşam itibarıyla "yeşil dalga" sistemine geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bulvar üzerinde batı istikametinde gidecek olan sürücülerin, 65km/s süratle seyretmeleri durumunda Hamitköy ışıklarından Gönyeli Çemberine, kırmızı ışığa yakalanmadan ulaşabileceği kaydedildi.

Doğu istikametinde seyreden sürücülerin ise Sanayi Caddesi çıkışındaki (Atatürk Spor Salonu) ışıklardan geçtikten sonra 65km/s süratle seyretmeleri durumunda kırmızı ışığa yakalanmadan Hamitköy ışıklarından da geçebileceği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında Girne Çevre Yolu'ndaki trafik ışıklarında "yeşil dalga" oluşturmak için yapılan çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

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