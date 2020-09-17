Dr. Fazıl Küçük burslarını kazananlar belirlendi.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı mütevelli heyetinin burs başvurularını değerlendirerek isimleri belirlediği, üniversitelere ulaştırdığı, bursların üniversitelerin onayından sonra geçerli olacağı açıklandı.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde onayları alınan öğrencilere vakıf sekreterliği aracılığıyla bilgi verilecek.
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak adına başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere 2007’den beri burs veriliyor.
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