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Dr. Fazıl Küçük, DAÜ DR. Fazıl küçük tıp fakültesi tarafından kabri başında anıldı

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Dr. Fazıl Küçük, DAÜ DR. Fazıl küçük tıp fakültesi tarafından kabri başında anıldı
Dr. Fazıl Küçük, DAÜ DR. Fazıl küçük tıp fakültesi tarafından kabri başında anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emre Hamurtekin beraberindeki öğretim üyeleri ve öğrenciler, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesindeki lideri Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 36. yılında Lefkoşa Anıttepe’deki kabri başında andı.

 

Anıta çelenk sunulmasının ardından konuşan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emre Hamurtekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ailesi olarak toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, aramızdan ayrılışının 36. yılında şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Görev yaptığım kurumun toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün adını taşımasından büyük gurur duyuyorum ve bu anlamda da üzerimizdeki sorumluluğun büyüklüğünün farkındayız. Dolayısıyla, bu doğrultuda hiç durmadan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni en iyi yerlere taşımak için çok büyük gayret göstermek zorundayız” dedi.

 

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ ve Yrd. Doç. Dr. Masoud Afshani de, Dr. Fazıl Küçük’ün adını daima yaşatmak adına hem bilimsel hem de eğitim-öğretim alanında üstün bir gayretle çalıştıklarını belirttiler. Bu önemli günde, öğrenciler de Dr. Fazıl Küçük’ün hekimlik ilkeleri ve hayat görüşü ışığında iyi birer hekim, ama aynı zamanda toplumsal olaylara duyarlı ve vicdanlı birer birey olarak yetişeceklerinden bahsederken, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün adını taşıyan bir fakülte çatısı altında eğitim almaktan da duydukları gururu bir kez daha dile getirdiler. 

 

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