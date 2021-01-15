  • BIST 1.547
  • Altın 439,550
  • Dolar 7,3774
  • Euro 8,9546
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!

Dr. Fazıl Küçük düzenlenecek törenle anılacak

» »
Bugün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün  37’inci  ölüm yıldönümü..
Dr. Fazıl Küçük düzenlenecek törenle anılacak

Bugün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün  37’inci  ölüm yıldönümü..

Küçük, ölüm yıldönümünde Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak.

Tören saat 10:26’da, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalanmasından sonra sırasıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aile içi şiddet: 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır'15 Ocak 2021 Cuma 09:35
  • Lefkoşada kaza:Kilise çemberine girdi!15 Ocak 2021 Cuma 09:27
  • Sağlık Bakanı Pilli, Dr Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı15 Ocak 2021 Cuma 09:22
  • Hüseyin Cengiz Arca hayatını kaybetti15 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Mahkemede pozitif vaka!15 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Cumhurbaşkanı Tatar 11.15'te ilk aşıyı olacak!15 Ocak 2021 Cuma 09:17
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 15 Ocak Cuma)15 Ocak 2021 Cuma 09:03
  • KKTC'de Covid aşısı yarın yapılmaya başlıyor14 Ocak 2021 Perşembe 21:24
  • Dr. Bülent Dizdarlı:Aşıları hemşireler rahatlıkla yapabilir14 Ocak 2021 Perşembe 21:05
  • ‘Hiçbir şey yapmayan adam’ kendini kiraya veriyor: Binlerce müşterisi var14 Ocak 2021 Perşembe 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti