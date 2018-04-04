Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine DAÜ’de uygulamali eğitim programı

DAÜ-BTYO akademik personeli nezaretinde, elektronik baskılı devre tasarımında kullanılan ISIS ve ARES programlarını kullanan öğrenciler, önce bilgisayar ortamında devre tasarımı yaptılar. Bilgisayar ortamında tasarlanan elektronik devre ve baskılı devrelerin simülasyonunu yaparak çalışmasını sanal ortamda gerçekleştirdiler. Daha sonra, yaptıkları elektronik devrelerin yine elektronik ortamda baskılı devre şemalarını çizerek, BTYO’da bulunan son teknoloji ürünü LPKF Laser and Electronics PROTOMAT S63 model cihaz ile baskılarını bakır plaket üzerine gerçekleştirdiler.

Öğrenciler ayrıca Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında da uygulamalı deneyler yaparak “Biyomedikal Cihaz Teknisyenliğini” tanımış oldular. Bu alanda yapılan deneylerde; KL-730 Biyomedikal Ölçümleme Eğitim Seti kullanılarak bazı uygulamalar yapılmıştır. Cihaz, öğrencilerin devre üzerinde spesifik ölçümler yapabilmeyi ve pratik operasyonlarla basit fizyolojik sinyalleri algılamayı öğrenebilmesi için tasarlanmıştır. Buna ek olarak, öğrenciler deneylerin tamamlanması akabinde sensör ve dönüştürücülerin elektriksel karakteristiklerini açıkça anlayabilmektedirler.

KL-730, Elektromiyogram Ölçüm, Elektrokardiyogram Ölçüm, Ventilatör Solunum Algılama, Elektroensefalogram Ölçümü, Elektroretinogram Ölçümü, Elektrookulogram Ölçümü, Kan Basıncının Ölçümü, Doppler Ultrason Kan Hızı Ölçümü, Nabız Ölçümü, Vücut Empedansı Ölçümü, Fotopletismografi Ölçümü, TENS ve Solunum Akış/Vital Kapasite Ölçüm modülleri dahil 12 modülü kapsar. Cihazda kullanılmakta olan sensörler ve çeviriciler, basınç dönüştürücü, kızılötesi fotokupler, gerilim ölçer, sıcaklık sensörü, yüzey elektrodu, çift elementli çevirici ve pnömatik çeviricileri kapsamaktadır.

Her bir modül değişen bant genişliği ve yükseltici kazanç için birden fazla test noktasına sahiptir. Bu sayede öğrenciler fizyolojik sinyaller ile her devrenin aşaması arasındaki ilişkiyi anlar. Öğrenciler yapılan deneylerde ayrıca çıkış Sinyalini Görüntüleme Metodları yardımı ile Ana cihazın 128 X 64 LCD ekranı, kalp ritmi, soluk hızı ve bunun gibi fizyolojik parametreleri gerçek zamanlı olarak gösterimini izlediler, Fizyolojik sinyalleri Digital Storage Osiloskopta (DSO) kanalı ile görüntülediler ve Gömülü 10 bit A/D çeviricilerle (2.4 Kbits/s) fizyolojik sinyalleri dijital formlara çevirip gerçek zamanlı sinyallerden bilgisayara USB port aracılığıyla göstermeyi ve saklamak için aktarma konularında deneyim kazandılar.

DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan yaptığı açıklamada, bilinen temel sorunların yanında, ülke eğitiminde ana sorunun yönlendirmelere dayalı bir yükseköğrenime geçiş politikasının olmaması ve buna bağlı olarak da mesleki eğitimin özlenen seviyelere gelememesinin olduğuna vurgu yaptı. Bu gibi uygulamalar ile meslek liseleri öğrencilerine yeni bir motivasyon kazandırmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. İlkan, açıklamalarına ilaveten ülkemizdeki mesleki eğitimin eğitim sistemimiz içerisindeki konumu itibarı ile yeniden tasarlanması gerektiğine değindi. Meslek liseleri ve meslek yüksek okulları zincirinin zorunlu hale getirilmesi projesine vurgu yapan Prof. Dr. İlkan, mesleki eğitimin tartışılacağı her platformda gönüllü katılıma hazır olduklarını vurguladı. Prof Dr İlkan, ülke gençliğinin ana sorunu olan işsizlik sorununun çözümünde mesleki eğitimin önemli rol oynadığına da vurgu yaptı.

Mesleki eğitim dallarının çeşitlendirilmesi, bölge analiz ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlara bağlı olarak meslek standartlarının ülke ve modelimize uygun olarak belirlenip uygulanması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. İlkan, bu alanda siyaset üstü ve tamamen ülke gençliğine hizmet anlayışı ile her çalışmaya katkı da koyabileceklerini sözlerine ekledi.