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Dr. Fazıl Küçük için yeni anıt

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Dr. Fazıl Küçük için yeni anıt
İçişleri Bakanlığı ve Girne Belediyesi işbirliği içerisinde Girne girişi yonca dönel kavşağı üzerine Dr. Fazıl Küçük Anıt heykeli yapılıyor.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren yapmış olduğu açıklamada 11 yıldır üzerinde çalışılan bir proje olan Kıbrıs Türk Tarihinin en önemli liderlerinden olan Dr. Fazıl Küçük’ün anıt heykeli projesini  hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye, projenin tasarımcısı ve uygulamacısı Heykel sanatçısı Serhat Selışık’a ve projenin finansını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

124,300 TL’ye mal olacak proje kaideler üzerine oturtulacak olan 4m yüksekliğinde anıt heykelden oluşacak.

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