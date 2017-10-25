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Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Hasta Hakları Günü açıklaması

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Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Hasta Hakları Günü açıklaması
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Hasta Hakları Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Altunç 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta haklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Dr. Altunç yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Bugün hastaların günü: Doktorunuza sordunuz mu? 
“Kaliteli sağlık hizmeti vermenin temel kriterlerinden birisi hasta memnuniyetidir. İçinde bulundukları fiziksel çalışma şartları, kişisel ruh durumu ve psikolojileri, ön yargıları veya öncelikleri ne olursa olsun temel hedefimiz hasta memnuniyeti odaklı hekimler yetiştirmektir. Hasta psikolojisi taşıyan bir kişinin en mahrem duygu, düşünce ve deneyimlerini paylaşan bir hekimin hastası ile arasındaki güven bağını oluşturması çok önemlidir. Hasta uygun bir şekilde karşılanmalı, tedirginlikleri giderilmeli, vücut bütünlüğüne ve mahremiyetine saygı duyularak muayenesi yapılıp uygun şekilde bilgilendirilerek tedavi verilmelidir. Hekimlerin meslek yaşantıları boyunca hastalarına karşı en güncel, en geçerli ve en doğru yaklaşımı uygulama konusunda sorumlulukları vardır. Mesleki konularda kendilerini yetiştirmeli, sürekli gelişimleri takip etmeli ve hastalarını güncel tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirmelidirler. Ülkemizin tek devlet üniversitesi olan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi olarak bizler de müfredatlarımızı hasta haklarına saygılı, kendilerini geliştiren ve başarılı hekimler yetiştirmek amacıyla günün şartlarına göre düzenlemekteyiz. Hastalarımızın da hekimler ile ilişkilerini ve diyaloglarını geliştirmeleri aldıkları sağlık hizmetinin kalitesinin artmasına katkı koyacaktır. Bu amaçla hastaların doktorlarına sormalarını önerdiğimiz sorularından birkaçı aşağıda sıralanmıştır; 
•    Bana konulan tanı nedir?
•    Tedavi seçeneklerim nelerdir? Her seçeneğimin avantajı/dezavantajı nedir?
•    Tedavilerin yan etkileri ne olabilir?
•    Tetkik yapılmasına gerek var mı? Bu tetkikin yapılma nedeni nedir? Sonuçlar ne zaman elime geçer? Tetkik sonuçlarından ne beklemeliyim?
•    Reçete edilen ilacın ismi, içeriği nedir, etkisi nasıl gerçekleşir? Nasıl kullanmam gerekir? Kullandığım ilaçlarla etkileşimi var mıdır?
•    İlaç tedavisi dışında başka tedavi yöntemleri gerekli olacak mı? Cerrahi seçenekler nelerdir? Olası yan etki ve istenmeyen sonuçlar ne olabilir?

Hastalarımızın ayrıca hastalıklarının takibini yapan sağlık kuruluşlarına rahatça ulaşabilmeleri, şikayetlerini veya geri bildirimlerini iletebilecekleri bir birime yönlendirilebilmeleri gereklidir”.

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