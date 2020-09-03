  • BIST 1.082
  • Altın 464,694
  • Dolar 7,4242
  • Euro 8,7905
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

DR. Fazıl Küçük Vakfı Burs Başvuruları 8 Eylül’de sona eriyor

» »
DR. Fazıl Küçük Vakfı Burs Başvuruları 8 Eylül’de sona eriyor
DR. Fazıl Küçük Vakfı Burs Başvuruları 8 Eylül’de sona eriyor

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman adının yer etmesine katkıda bulunmak, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için “Dr. Fazıl Küçük Bursu” vereceğini açıkladı. Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak.

Vakıftan yapılan açıklamada, burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihinin 8 Eylül olduğu kaydedildi. Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak olan değerlendirmeyle başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan aday ve yedek bursiyerler belirlenecek. Burslara başvurmak isteyenler 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabilecek. Detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde 228 66 87 – 228 71 81 numaralı telefonlardan alınabilecek.

Dr. Fazıl Küçük Bursu Verilecek Üniversiteler şöyle: -Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) -Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU) -Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) -Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)   Please visit

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Vatandaşlara Uyarı03 Eylül 2020 Perşembe 16:27
  • Pilli: “Yurt dışından gelen öğrenciler için yeni kararlar gelebilir“03 Eylül 2020 Perşembe 16:22
  • Denkaş: “İnsanımız ülkenin geleceğini düşünerek tercihini aklıyla yapmalı”03 Eylül 2020 Perşembe 15:50
  • İskele'de Sahte Belge Düzenlemek ve Tedavüle Sürmek03 Eylül 2020 Perşembe 14:53
  • KAMUSEN: “Maliye Bakanlığı İle Uzlaşı Sağlandı”03 Eylül 2020 Perşembe 13:30
  • Basın-SEN'den Kıbrıs-SEN'e ve Kıbrıs Medya grubuna tepki!03 Eylül 2020 Perşembe 13:28
  • Maraş halen neden açılmıyor? Tatar: “Ersin Tatar Hükümetinin ilk açıklaması, Maraş Projesiydi”03 Eylül 2020 Perşembe 13:19
  • Özersay: “Taraflardan birinin sırtını sıvazlamak bölgede tehlikeli bir duruma neden olur”03 Eylül 2020 Perşembe 13:10
  • Özyiğit: “ABD’nin Tavrı Barışa Değil, Gerilime Hizmet Eder”03 Eylül 2020 Perşembe 13:01
  • İnce av 6 Eylül'de başlıyor03 Eylül 2020 Perşembe 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti