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Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri nedeniyle Mevlid-i Şerif okutulacak

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Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri nedeniyle Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.
Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri nedeniyle Mevlid-i Şerif okutulacak

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri nedeniyle ada genelindeki merkezi camilerde yarın Mevlid-i Şerif okutulacağını duyuruldu.

Açıklamada, “Kıbrıs Toplum Liderimiz Merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümleri olması nedeniyle ada genelindeki merkezi camilerde yarın Cuma namazından önce Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacaktır” denildi.

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