''Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Çalıştayı'' cuma günü yapılıyor

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) iş birliğinde cuma günü “Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Çalıştayı” düzenleniyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) iş birliğinde cuma günü “Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Çalıştayı” düzenleniyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda 09.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek iki oturumlu çalıştayda, öğretim görevlisi, edebiyatçı, yazar ve araştırmacılar sunum yapacak.

Çalıştay 09.00-10.00 saatleri arasındaki açılış konuşmaları ile başlayacak. Açılışta, Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına Dr. Rifat Siber, GAÜ adına Prof. Dr. Ulvi Keser ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşma yapacak.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçilecek. 10.00 -11.45 saatleri arasındaki “Dr. Fazıl Küçük” oturumunda, Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Doç. Dr. Nazım Beratlı, Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam ve Doç. Dr. İhsan Tayhani konuşmacı, Gazeteci Akay Cemal ise özel konuşmacı olarak yer alacak.

“Halkın Sesi” oturumu ise 12.00-13.15 saatleri arasında yapılacak. İkinci oturumda, Prof. Dr. Ulvi Keser, Edebiyatçı Yazar Araştırmacı İsmail Bozkurt, Doç. Dr. Emin Onuş ve Yrd. Doç. Dr. Devran Akbayram konuşmacı, Gazeteci/Yazar Osman Güvenir ise özel konuşmacı olacak.

Çalıştay, katılımcılara sertifika takdimi ile sona erecek.