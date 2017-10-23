Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarı restore ediliyor

Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki anıt mezarı restore ediliyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 566 bin TL’ye mal olacak restorasyon için ihale süreci tamamlanarak taraflar arasında protokol imzalandı. Restorasyonun 90 günde tamamlanması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin en büyük ve unutulmaz liderlerinden olan Dr. Fazıl Küçük’ün Girne’ye yapılacak olan anıt heykelinden sonra anıt mezarının da ihalesini sonuçlandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün hayata atıldığı günden ebediyete intikal ettiği 15 Ocak 1984 tarihine kadar Kıbrıs Türkü’nün Ada’daki bekası için mücadele etmiş, onurlu, gururlu ve büyük bir lider olduğuna değinen Bakan Evren, Küçük’ün 1940’lara dayanan mücadelenin sonucunda Ada’ya barışın gelebilmesi adına 1974’te Türkiye’nin Kıbrıs’a ayak basmasında çok büyük rolü olduğunu ve bugünlere huzur içinde gelebilmenin temellerini atmış olduğunu belirtti.