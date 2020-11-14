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Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı’na çelenk sunuldu

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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.
Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı’na çelenk sunuldu

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıta çelenk sundu, özel defteri imzaladı.

Anıt Tepe'deki törene ayrıca; Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu İstiklal Marşı ve Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri olarak, daha 1940'lı yıllarda 'Kıbrıs Türkü Türkiyesiz var olamaz' ve 'Kıbrıs sorunu Türkiyesiz çözülemez' diyerek, Kıbrıs Türkü'nün adadaki varlığını sürdürebilmesinin ana hatlarını çizerek, adanın ve Kıbrıs sorununun da gerçeklerini ortaya koydunuz. Halkın içinden çıkan ve sürekli halkla birlikte olan, halkın sorunlarına yoğun ilgi gösteren bir lider olarak, Kıbrıs davasının Türkiye'de anlatılmasında ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesinin büyük bir özveriyle ve örgütlü olarak sürdürülmesinde ortaya koyduğunuz fedakarlıklarınız hiçbir zaman unutulmayacaktır. 'Kıbrıs'ta barış içinde yaşamak, Türk askerinin Anamur'da beklemesiyle değil, Kıbrıs sokaklarında dolaşmasıyla mümkündür', 'Kıbrıs davası hiçbir zaman Türkiyesiz halledilemez' sözleriniz bugün bizim de milli mücadelede ilkemizdir. Özgürlüğümüzü, egemenliğimizi, devletimizin varlığını savunmak asli görevimizdir. Eksikliklerine rağmen, bizim olan KKTC'ye sahip çıkıp geliştireceğiz. Cumhuriyetimizin 37. yılını kutlarken, sizi ve tüm dava arkadaşlarınızı saygı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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