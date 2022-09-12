"Dr. Fazıl Küçük'ün ismi, yeni havalimanına verilsin"

Bu çerçevede Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı İnsiyatifi oluşturuldu. İnisiyatiften yapılan ilk açıklama şöyle:

“Saygıdeğer Halkımız;

Bugün dünyadaki ülkeler, ülkelerindeki en büyük yapıtlara yada eserlere o ülkenin en değerli kişilerin isimlerini vermektedir, bu isimler bir ölçüde bu ülkelerin dışa karşı tanıtım ve anlam taşıyan özel mesajları olmaktadır.

Bu yapıtların başında da uluslararası toplumlar tarafından ismen bilinen ve takip edilen havalimanları gelmektedir.

Örneğin; New York'taki John F. Kennedy, Paris'teki Charles de Gaulle, Tahran'daki İmam Humeyni, İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanları bunlardan bazılarıdır.

Bu düşünceden hareket ederek, ' YENİ' yapılmakta olan, uluslararası standartlara sahip ve ileride dış ülkelere direk uçuşlara açılacak olan 'YENİ' havalimanımıza, Kıbrıs Türk Halkının bu topraklar üzerinde özgür bir şekilde yaşayabilmesi için verilen mücadeleyi başlatan ve ömrünün sonuna kadar da onun liderliğini yapan Sayın Dr. Fazıl KÜÇÜK’ün isminin yakışacağını düşünüyor ve isminin 'Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı' olmasını talep ediyoruz.

Talebimiz mevcut olan havalimanının isminin değiştirilmesi değil, 'YENİ' havalimanımıza 'YENİ' bir isim koyulması yönünde olup, bu sebeple önerimiz, Kıbrıs Türk Halkının ortak talebi olduğuna inandığımız ‘Dr FAZIL KÜÇÜK ULUSLARARASI HAVALİMANI’ ismidir.

Böyle bir durumda, Kıbrıs'ın yetiştirdiği en değerli insanlardan biri ve bağımsızlık yolunda lideri olarak kabul edilen bu devlet adamının isminin oraya verilmesinin en isabetli karar olacağına inanıyoruz.

Bu durumda Kıbrıs Türkü olarak, gerçek varoluş mücadelemizi ve önderini, her yıl buradan gelip geçecek olan yüzbinlerce genç vatandaşımıza, Türkiyeli soydaşlarımıza ve yurdumuzu ziyaret eden turistlere, üniversitelerimizde okuyan yabancı öğrencilerimiz ile onların ailelerine de doğal olarak aktarma fırsatını bulmuş olacağız.

Rum ve Yunan ikilisi bugün hala yaptığı propaganda ile Kıbrıs meselesinin 1974'teki Barış Harekatı ile başladığını ve bunun bir 'işgal sorunu' olduğunu bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadır.

Halbuki Kıbrıs Türkleri olarak, Kıbrıs'ta varoluş mücadelemizin 1974 yılında değil, Osmanlı İmparatorluğu’nun adamızdan ayrıldığı yıl olan 1878 yılında hemen sonra başladığını ve 1937'den sonra da Dr. Fazıl KÜÇÜK önderliğinde, silahlı/silahsız bir mücadele ile devam etmesi neticesinde bugünlere geldiğini biliyoruz.

Bu mücadelenin çok değerli önderinin isminin, YENİ havalimanımıza da ve bundan sonra da devam edecek olan varoluş mücadelemize de ‘Dr FAZIL KÜÇÜK ULUSLARARASI HAVALİMANI’ olarak çok anlam katacağını biliyoruz.

Saygıdeğer Halkımız; sizler de bizimle aynı duygu ve görüşleri paylaşıyorsanız, lütfen bize katılınız.

İletişim için e mail : drfazilkucuk.uhi@gmail.com

Lütfen mesajımızı beğenip ve paylaşarak talebimize katkıda bulunmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı İnsiyatifi