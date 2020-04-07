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Dr. Filiz Besim'den önemli uyarı

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Dr. Filiz Besim'den önemli uyarı
Dr. Filiz Besim'den önemli uyarı

Sağlık eski Bakanı Filiz Besim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Coronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere’den gelecek olan charter seferle ilgili görüşlerini aktardı, 5 saatlik uçak yolculuğunda hasta olmayanların da olabileceğine dikkat çekti.

Besim’in yaptığı açıklama şöyle;

“Yazmayım diyorum ama elimde değil ben doğru bildiğim şeyleri yazmak zorundayım. Yarın ve bir sonraki gün Birleşik Krallık’tan 200’ün üzerinde canımızın gelmesi planlanmaktadır. Şu anda İngiltere’de toplumda Covid-19 ile büyük bir bulaş oranı var. Bu demektir ki; gelecek olan yurttaşlarımızda da bulaş yaygındır. Peki ama bu insanlarımızı bile bile aynı uçağa koyup 5 saatlik yolculuk yaptırmak doğru mu?

Hasta olmayanları da hasta etmek...

Dünya Sağlık Örgütü “Herkes Olduğu Yerde Kalsın” diyor...

Anneler, babalar, gençler, yetkililer ben diyorum ki “gelin bu işi çok geç olmadan bir daha düşünün...”

 

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