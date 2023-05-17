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Dr. Gülgün Vaiz: Hipertansiyon tedavisi yaşam boyudur

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Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, hipertansiyonun tedavi edilebilen, tedavisi yaşam boyu süren bir hastalık olduğunu kaydetti.
Dr. Gülgün Vaiz: Hipertansiyon tedavisi yaşam boyudur

Dr. Gülgün Vaiz, “17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü” nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği adına hipertansiyon hakkında bilgilendirici açıklama yaptı.

Dr. Gülgün Vaiz, kullanılan ilaçlarla kan basıncının normale döndüğünü, tedavinin kesilmesi durumunda ise eski değerlerine yükseldiğini kaydetti.

Vaiz, “Tedavi doktor kontrolünde ayarlanmalıdır. Yılda en az bir kez doktora kontrole gidilmelidir. Hipertansiyona yol açabilecek böbrek hastalığı, hormonal, damarsal nedenler araştırılmalıdır.” dedi.

Dr. Vaiz,  hipertansiyonun zararları ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Hipertansiyon beyin kanaması, felç, görme kaybı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, koroner arter hastalığı, aort damar yırtılmalarına neden olabilir. Kan basıncı tedavi edilirse bu komplikasyonlardan korunmak mümkündür.”

Hipertansiyonda kullanılan ilaçların alışkanlık yapmadığını belirten Vaiz, “ Ancak yaş ilerledikçe damar elastikiyeti azaldığından veya mevsim değişikliklerinde, hastaya özel yeni hastalıklar gelişmişse, farklı ilaçlar tedaviler alması gerekirse (kemoterapi veya kortizon gibi) ilaç dozlarını değiştirmek gerekebilir.” dedi.

“TOPLUMUN YÜZDE 20’SİNDE HİPERTANSİYON VAR”

Toplumun yüzde 20’sinde hipertansiyon görüldüğünü belirten Vaiz, bu oranın yaşla arttığını, 60 yaş üzeri bireylerin yüzde 50’sinde hipertansiyon görüldüğünü, bu yüzden yılda en az bir kere doktora gidilmesi gerektiğini belirtti.

Kan basıncını ölçerken dikkat edilmesi gereken huşulara da değinen Vaiz, “Kan basıncı ölçülmeden önce en az 5 dakika dinlenmelisiniz. Son yarım saatte kafeinli içecekler veya sigara içmemiş olmalısınız.” dedi.

Vaiz, hipertansiyon ilaçlarının yan etkileriyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Her ilacın kendine özgü yan etkileri olabilir. Tedavide çeşitli ilaç seçenekleri mevcuttur. Hastaların bireysel sağlık durumlarına göre tedavi takip eden doktoru tarafından planlanır. Genel olarak tedaviden elde edilecek fayda ilacın yan etkilerinin yaratacağı sorunlardan daha fazladır. Bu nedenle hipertansiyon tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.”

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