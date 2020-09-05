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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Dr. Gülgün Vaiz: Kendinizi ve ailenizi karantinaya alın hayati gereklilik yoksa dışarı çıkmayın

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Dr. Gülgün Vaiz: Kendinizi ve ailenizi karantinaya alın hayati gereklilik yoksa dışarı çıkmayın
Dr. Gülgün Vaiz: Kendinizi ve ailenizi karantinaya alın hayati gereklilik yoksa dışarı çıkmayın

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Şefi Dr. Gülgün Vaiz'den önemli açıklama geldi.

Dr. Gülgün Vaiz, ‘her an Covid- 19 olabilirsiniz’ diyerek herkesi kendini ve ailesini karantinaya almaya çağırdı, ‘hayati gereklilik yoksa dışarı çıkmayın’ uyarısı yaptı.

Vaiz’in iletisi şöyle:

“DİKKAT DİKKAT :KENDİNİZİ VE AİLENİZİ KARANTİNAYA ALIN.HAYATİ GEREKLİLİK YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN.....
Her an Covid 19 Olabilirsiniz. Gerekli ihtiyaçlarınızı bir çantada hazır tutun, en az 15 gün kimseyi görmeden yapayalnız karantinada ( yer bulursanız tabii ) kalmaya hazır olun.
Not: Uyarı Sadece Bilime inananlar için yazılmıştır.

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