Dr. Gülgün Vaiz: “Planlarımızı günlük değil uzun vadeli yapmak zorundayız...”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Vaiz, pandemi hastanesinin şart olduğuna dikkat çekerek, “Plânlarımızı günlük değil uzun vadeli yapmak zorundayız...” ifadelerine yer verdi.

Vaiz’in paylaşımı şöyle:

“Anlaşılmıştır ki; Covid 19 salgını en az 6 ay devam edecek.Bu süreçte hem covid hem de noncovid hastalarını tedavi etmek zorundayız.Tüm hastaların sağlıklı hizmet alabilmesi için ayrı bir Pandemi hastanesi şarttır...Plânlarımızı günlük değil uzun vadeli yapmak zorundayız...”