Dr. Gülgün Vaiz: “Temaslı olan personel karantinaya alınmıştır''

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu:

Kamuoyuna duyuru:

L.B.N.D.H. Kardiyoloji Servisinde bir koroner hemşiremizde covid 19 pozitif saptanmıştır.

Temaslı olan personel karantinaya alınmıştır.Yatılı tüm hastalarımızın PCR testleri negatiftir.

Maske ,mesafe, hijyen kurallarına uyarak çalışılmaktadır. Pandeminin başından beri Yatılı tüm hastalara PCR zorunluluğu olan servisimizde dün itibarıyle tüm ekip PCR taramasından geçirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir Doktor veya başka bir Hemşire ve Sağlık çalışanında covid saptanmamıştır.

Herhangi bir Kardiyoloji uzmanımız Karantinada değildir.

Hasta olan sağlık çalışanımıza geçmiş olsun der, kurallara sıkı bağlılığımızı güçlendirerek, Kardiyoloji servisimizde acil tüm müdahalelerin devam ettiğini kamuoyuna bildiririz.

Herkesi panik olmaya değil, tedbirli olup ,kurallara harfiyen uymaya davet ediyoruz...

Saygılarımla..