Dr Gülgün Vaiz : Yeni yıla girerken virüsü yenmeyi ve salgını atlatmayı umut ediyoruz

Dr. Vaiz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Dünyada 1,5 milyona yakın insan, Türkiye'de 9 ayda 81’i hekim 211 Sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni yıla girerken virüsü yenmeyi ve salgını atlatmayı umut ediyoruz. Kaybettiğimiz dünya insanları ve dünyadaki sağlık çalışanlarının, yakınlarının acılarına saygılıyız. Koruma kurallarına uymak ve onların acılarını paylaşmak İnsanlık borcumuzdur. Saygılarımla...
#Maske#Mesafe#Hijyen...”
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