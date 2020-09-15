Dr. Gülgün Vaiz yerel vakalar konusunda uyardı: "Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak"

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, artış gösteren yerel vakalara dikkat çekti; vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Gelinen noktada sadece çekirdek aile yanında maskelerin çıkarılması gerektiğini dile getiren Gülgün Vaiz, “Geleneksel türk kahvemizi ne yazık ki arkadaşlarımızla içmemeli, birlikte yemek yememeliyiz” dedi.

Gülgün Vaiz, komşuluk ve dostluk ilişkilerinin bir süre uzaktan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Gülgün Vaiz’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Geldiğimiz noktada sadece çekirdek ailemizin yanında maskemizi çıkartabiliriz.

Geleneksel türk kahvemizi ne yazık ki arkadaşlarımızla içmemeli, birlikte yemek yememeliyiz. Yerel bulaş başlamıştır. Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak.”