  • BIST 1.115
  • Altın 469,886
  • Dolar 7,4722
  • Euro 8,8627
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:2149 test, 14 pozitif vaka

Dr. Gülgün Vaiz yerel vakalar konusunda uyardı: "Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak"

» »
Dr. Gülgün Vaiz yerel vakalar konusunda uyardı: "Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak"
Dr. Gülgün Vaiz yerel vakalar konusunda uyardı: "Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak"

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, artış gösteren yerel vakalara dikkat çekti; vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Gelinen noktada sadece çekirdek aile yanında maskelerin çıkarılması gerektiğini dile getiren Gülgün Vaiz, “Geleneksel türk kahvemizi ne yazık ki arkadaşlarımızla içmemeli, birlikte yemek yememeliyiz” dedi.

Gülgün Vaiz, komşuluk ve dostluk ilişkilerinin bir süre uzaktan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Gülgün Vaiz’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Geldiğimiz noktada sadece çekirdek ailemizin yanında maskemizi çıkartabiliriz.

Geleneksel türk kahvemizi ne yazık ki arkadaşlarımızla içmemeli, birlikte yemek yememeliyiz. Yerel bulaş başlamıştır. Komşuluk ve dostluk bir süre uzaktan olacak.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay WhatsApp ve VİBER hattı devrede...15 Eylül 2020 Salı 14:38
  • Doktor Şebnem Benar o akşam hastanede neler yaşandığınıı anlattı15 Eylül 2020 Salı 13:20
  • Lemar'da Covid-19 Pozitif vaka açıklaması15 Eylül 2020 Salı 12:56
  • Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Halka Seslendi15 Eylül 2020 Salı 12:24
  • Tözün Tunalı: “Liglerin 1 Yıl Ertelenmesi Hata Olur15 Eylül 2020 Salı 12:11
  • KTAMS Geçici İşçi İstihdamlarının İptali İçin Dava Dosyaladı15 Eylül 2020 Salı 11:56
  • İskele'de Polis memurları covid-19 testleri negatif15 Eylül 2020 Salı 11:37
  • Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Karşıyaka Merkez İlkokulu İle Lapta Belediyesi’ne Bağış15 Eylül 2020 Salı 11:30
  • Ava Kapalı Bölgede Avlanan Şahıs Hakkında Yasal İşlem15 Eylül 2020 Salı 10:51
  • Kaner: “Kuzey Kıbrıs’ta dumansız ada vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz”15 Eylül 2020 Salı 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti