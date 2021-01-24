Dr. Gülgün Vaiz'den kalp hastalarına uyarı: “Koronavirüs aşısı olacak olan kalp hastaları, ilaçlarınızı kesmeyin!”

Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Aşı yaptıracak olan saygıdeğer kalp hastalarımız aşı olacağınız için ,halihazırda almakta olduğunuz kalp ilaçlarınızı sakın kesmeyiniz.
Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Aşı yaptıracak olan saygıdeğer kalp hastalarımız aşı olacağınız için ,halihazırda almakta olduğunuz kalp ilaçlarınızı sakın kesmeyiniz.
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