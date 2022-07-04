Dr. Gürkut: Denetim yok, vakalar resmi tespit edilenlerin dört katı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Covid-19 vakalarının bilinenin dört katı olduğunu öne sürdü.1
Özlem Gürkut, yakın geçmişte enfekte olanların da yeni varyantlar nedeniyle enfekte olabildiğini de belirtti.
KTTB Başkanı Özlem Gürkut Kıbrıs Genç TV'de katıldığı programda "Denetimin olmadığını, maske kullanılmadığını, insanların da test yaptırmadığını, tarama testlerinin de artık yapılmadığını" söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.