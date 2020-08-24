Dr. Gürkut: “PCR’ın yakalama oranı yüzde 60, kalan %40'ta vaka varsa aramızda dolaşıyor”

Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, PCR testlerinin pozitif yakalama oranının yüzde 60 olduğunu hatırlatarak “tedbirsiz yaşamanın bizi riske sokacağını” ifade etti.

Kıbrıs TV’de konuşan Dr. Özlem Gürkut, “1 Temmuz’a kadar gerçekten de dünyada parmakla gösterilecek bir şekilde vakasız geldik. Bu arada da hiçbir organizasyon yapmadık. Steril hastane bile koruyamadık. Covid-19 dışı hastaların hizmete ihtiyacı olmayacak, şeklinde davrandık. 1 Temmuzla karantinasız girişlere itirazımız, ülkede hiç vaka olmasın, gibi bilim dışı bir yaklaşım nedeniyle değildi… Tüm hazırlıkların ve organizasyonların yapılmamasıydı konu… PCR bilindiği gibi yüzde 60’ını yakalayabiliyor. Yani 10 vaka varsa 6’sını yakalayabiliyoruz. Diğer 4 vaka eğer var ise aramızda, dolaşıyor. Bu nedenle tedbirsizlik riski katlıyor” dedi