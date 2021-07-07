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Dr Gürkut: Pozitif Vakaların Denetimsiz Eve Gönderilmesi İntihar Girişimidir

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Dr Gürkut: Pozitif Vakaların Denetimsiz Eve Gönderilmesi İntihar Girişimidir
Dr Gürkut: Pozitif Vakaların Denetimsiz Eve Gönderilmesi İntihar Girişimidir

İşte açıklama;

“İnsanlarımızı kaybetmemek, ülkemizin ve toplumumuzun geleceğini tehlike altına atmamak için hastalığın toplumda yayılmasına sebep olabilecek bu uygulamadan derhal vaz geçilmelidir. Bu aşamada yapmamız gereken Delta varyanta etkinliği bildirilmiş aşılarla toplumu hızla aşılamaya devam etmek, tarama testleri artırılmak ve denetimleri sıkılaştırmaktır. Daha önce Sinovac firmasının Coronavac aşısı ile aşılanmış bireylerin ise COVID-19 için risk teşkil eden kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü olanlar ve sağlık hizmeti sunumunun kesintiye uğramamsı için yüksek risk altında çalılan sağlık çalışanlarından başlamak üzere 3. doz aşılarının Delta varyanta etkili aşılarla ivedi biçimde tamamlanması elzemdir.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

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