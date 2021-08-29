  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

Dr. Gürkut: Vaka sayısı nasıl azalır? Ne yapmalı?

» »
Vaka sayıları ve hastanede yatan hasta sayıları giderek artmakta. Ülke koyu kırmızı. Üstelik mevsim yaz ve açık havada olmamıza rağmen.
Dr. Gürkut: Vaka sayısı nasıl azalır? Ne yapmalı?

Vaka sayıları ve hastanede yatan hasta sayıları giderek artmakta. Ülke koyu kırmızı.

Üstelik mevsim yaz ve açık havada olmamıza rağmen.

Herkes 2 konuda hemfikir:

1- Ülke bir defa daha kapanmaya dayanamaz.

2- Havaların soğuması ve kapalı alanlara girmemizle vaka sayıları artacak (ek önlem almazsak!)

Ancak gidişat da o yönde…

 

Peki vaka sayısı nasıl azalır?

COVID-19 hastalığı, SARS CoV-2 virüsünün hasta veya pozitif kişinin solunum yollarından sağlıklı kişinin solunum yollarına bulaşması ile yayılıyor. Bu bulaşmanın gerçekleşmesi için virüsü taşıyan kişilerle sağlıklıların belirli bir süre belirli bir yakınlıkta yan yana bulunması, fiziksel temas etmesi veya virüsle bulaşmış yüzey ve alanlardan sağlıklı kişilerin virüsü solunum yollarına alması gerekir.

O zaman yayılmayı durdurmak için hasta/pozitif kişiler ile sağlıklı kişilerin bulaşmaya yol açacak riskli temaslar gerçekleştirmelerini önlemek lazım. Bu da ya kişilerin bir araya gelmemesi ile ya da bir araya geldiklerinde maske takarak-belirli bir mesafeyi koruyarak- ayrıca kapalı ortamda iseler bulundukları ortamları yeterince havalandırarak virüsün bulaşmasına olanak vermeyerek olabilir.

 

Ülke olarak bunu nasıl sağlayabiliriz?

Kapanma, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar insanların evlerinde kalması yani birbirleri ile temas etmemesi ile salgın yayılım hızını azaltıyor. Madem ki kapanmadan salgını kontrol etmek istiyoruz o zaman temasları azaltmanın başka yollarını bulmalıyız.

Bunlar da yukarıda yazdığım gibi riskli temaslardan uzak durmak ve maske/mesafe/havalandırma kurallarına uymakla olur.

Ayrıca pozitif/hasta kişiler hafif şikayetleri varken veya belirtisiz iken de sağlıklılara virüsü bulaştırabildiklerinden bu kişilerin en baştan saptanması ve izole edilmesi de yayılmayı azaltacaktır. Bu amaçla çok vaka çıkan bölgelerde ve çevrelerde hiçbir şikayeti olmasa bile insanlara COVID-19 tarama testleri yapılmalıdır.

En küçük şikayeti olan kişilerin SARS CoV-2 PCR veya antijen testlerini yaptırmaları da önemlidir.

Virüsü taşıyan kişilerin bu durumu ne kadar erken saptanırsa istemeden yakınlarına, etraflarındaki kişilere virüs bulaştırma riskleri o kadar azalacaktır.

 

Bir de COVID-19 AŞILARI var…

Aşılı isek virüs ile karşılaştığımız taktirde ya hiç hasta olmayacağız yada daha hafif belirtilerle hastalığı geçireceğiz.

 

O zaman ne yapmamız lazım?

- Maske-mesafe- kapalı alanların havalandırılması kurallarının uyulandığından emin olmamız lazım. Bu amaçla bizler duyarlı ve sorumlu, devlet ise denetleyici ve uygulatıcı olmalıdır.

- Hasta/pozitif kişilerin sağlıklılarla bir araya gelmemesi lazım. Bu amaçla tarama testleri yapılarak saptanan pozitifler izole edilmeli, hepimizden kalabalık, özellikle kapalı ortamlara girişlerde negatif test ibrazı talep edilmeli, denetimi sıkı yapılmalıdır.

- Aşılamaya devam edilmelidir. Şu anda topluma hangi aşının, hangi merkezde, kimlere yapılıyor olduğu yeterince duyurulamamıştır ve halka yönelik bilgilendirme eksikliği vardır. Sağlık Bakanlığı’nın tüm topluma ulaşacak yeterli bilgilendirme ve yönlendirme yapması önemlidir.

Bunları yaparsak vaka sayılarını kontrol edebiliriz.

 

Başarmak için;

-Kurallara uyumu artırmamız, denetimleri sıkılaştırmamız,

-Temas Takip Ekibini güçlendirmemiz,

-COVID-19 hastalarını ve pozitifleri takip eden sistemi ve ekibi güçlendirmemiz, bununla birlikte sağlık alt yapısını geliştirmemiz,

-Aşılamayı sürdürmek ve hızlandırmak için yeterli bilgi paylaşımı ve yönlendirme yapmamız,

-Tarama testlerini artırmamız ve sistemli olarak riskin arttığı bölgeler ile çevreleri taramamız gerekmektedir.

Başka çare yoktur. Ya temasları azaltıp/risksiz hale getireceğiz yada salgın alıp başını gidecek.

Tabii ki bunları yapmamız gerekirken TEST sayılarının azalmasına ve pozitiflerin saptanamama riskine sebep olacak kararlar alınmasına, ayrıcalıklı kişisel uygulamalara

ve ülkeye girişlerdeki kural tanımazlıklara geçit verenlere diyecek söz bulamıyorum bile.

Dr. Özlem Gürkut

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Böcek, sinek ve arı sokmasına dikkat!28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:02
  • BioNTech aşısıyla ilgili çarpıcı araştırma: Aşı yaptırmayana etkisi daha çok28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:02
  • Delta varyantı klasik Covid’in belirtilerini değiştirdi28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:01
  • Prof. Müftüoğlu: mRNA aşılarıyla ilgili şehir efsanelerinin sonu geldi28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:35
  • Uçuğa Ne İyi Gelir?27 Ağustos 2021 Cuma 23:00
  • Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir, Bitkisel Yollarla Nasıl Geçer?27 Ağustos 2021 Cuma 22:45
  • Yanığa Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?27 Ağustos 2021 Cuma 22:00
  • Göz Altı Morluklarına Ne İyi Gelir?27 Ağustos 2021 Cuma 21:30
  • Baş Ağrısına Ne İyi Gelir, İlaçsız Tedavi İle Nasıl Geçer?27 Ağustos 2021 Cuma 21:00
  • Nefes Darlığına Ne İyi Gelir?27 Ağustos 2021 Cuma 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti