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Dr. H.U bir gün tutuklu kalacak… Toplam 9 bin 687 reçete yazdı...

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‘Sahte Reçete’ yolsuzluğu çerçevesinde dün göz altına alınan Lefkoşa’nın tanınmış doktorlarından H.U. bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Dr. H.U bir gün tutuklu kalacak… Toplam 9 bin 687 reçete yazdı...

Mahkemeye bilgi veren tahkikat polisi, doktor H.U’nun dün tutuklanan eczacı H.K ile birlikte hastaların bilgisi dışında reçete yazıp, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. 

Soruşturma çerçevesinde 20 ifade alan polis, yazılan 18 reçetenin sahte olduğunun tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Polisin bulgularına göre Dr. H.U toplam 9 bin 687 reçete yazdı, bunların bin 901’i H.K’nın eczanesine ait olduğu tespit edildi. 

Tahkikatın devam ettiğni ifade eden polis 1 gün tutukluluk talep etti. 

Mahkeme zanlı doıktor H.U’nun bir gün tutuklu kalmasını emretti

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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