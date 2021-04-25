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Dr. Halil Hızal: Corona virüs enfeksiyonları en yoğun şekilde iç ortamlarda bulaşmaktadır

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"Bu mekanizma açık havada geçerli değildir."
Dr. Halil Hızal: Corona virüs enfeksiyonları en yoğun şekilde iç ortamlarda bulaşmaktadır

İşte açıklama.;

Çok yazıldı söylendi ama tekrarlayalım corona virüs enfeksiyonları en yoğun şekilde iç ortamlarda bulaşmaktadır.

Hasta bireylerin virüs içeren solunum yolları sekresyonlarından kaynaklanan damlacıklar vasıtayla kapalı ortamlarda havada uzun süre kalabildiği gösterilmiştir.

Bu mekanizma açık havada geçerli değildir.

Çin’de yapılan bir çalışmada 7234 vakanın sadece 1 tanesinin dış ortamda bulaştığı diğerlerinin iç ortam bulaşması olduğu gösterildi.

Benzer şekilde İrlanda’da yapılan bir çalışmada da ülkede ortaya çıkan 232.164 vakanın sadece 262’si dış ortam bulaşması olarak belirtildi. %0.1.

Fikir sahibisiniz.

Kabul.

Ama fikrinizin kanıtlanması gerekiyor.

İyi pazarlar.

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