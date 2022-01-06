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Dr. Halil Hızal uyardı... "Olabildiğince tedbirli olun. Aşılarınızı tamamlayın. "

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Dr. Halil Hızal uyardı... "Olabildiğince tedbirli olun. Aşılarınızı tamamlayın. "
Dr. Halil Hızal uyardı... "Olabildiğince tedbirli olun. Aşılarınızı tamamlayın. "

Dr. Halil Hızal uyardı... "Olabildiğince tedbirli olun.  Aşılarınızı tamamlayın. "

İşte açıklama;

İzolasyonunun 3. günündeyim.

İlk 36 saat kötü geçti.Ateş hiç düşmedi ve tarifsiz kas ağrıları oldu.Öksürük hiç olmadı.

Bugün ateş düştü,ağrılar azaldı.

İyi hissediyorum.

Ülke olarak içine düşmüş olduğumuz durum gerçekten içler acısı.

Herkes omicrona yakalanacak.Bunu kabul etmiş gibiyiz.

Kesinlikle yanlış bir önerme.

Herkes omicron olmadı ve olmayacak.

Dün akşamdan beridir dünyada ne olup bitiyor diye baktım.

Virüsü kontrol altına almaktan vazgeçen bizim gibi ülkelerde vaka sayıları inanılmaz sayılarda.

Biz ve bizim gibi ülkeler bir tek aşı ile çözeceğimizi düşündük.

Aşıyla birlikte,uluslararası karantina uygulayan,sıkı izleme yapıp etkili kapanmalar uygulayan ülkelerde vaka sayıları çok çok az.

Merak edenler Yeni Zelanda,Japonya,Tayvan’a bakabilir.

Olabildiğince tedbirli olun.

Aşılarınızı tamamlayın.

Bilgisi olmadan fikri olanlardan uzak durun.

Sağlıcakla kalın.

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