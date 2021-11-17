Dr. Halil Hızal: Yönetenlerin bu salgına önlem almasını beklemeyin, herkes kendini korusun.

İşte açıklama;
Aşılama yapılamadı.
Okullarda tedbir alınmadı.
Şeffaf olunmadı.
Bilime güvenilmedi.
Son dalga feci bir şekilde geldi.
Bu andan itibaren de yönetenlerin bu salgına önlem almasını beklemeyin.
Ölü gözünden yaş beklenmez.
Herkes kendini korusun.
Kapalı ve havasız ortamlarda kalabalıklara asla karışmayın.
Güvenilir maske kullanın.
Ev ziyaretlerini erteleyin.
Mutlaka ama mutlaka aşılarınızının tekrar dozlarını gecikmeden yaptırın.
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