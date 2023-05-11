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Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmeye başlandı

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Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmeye başlandı
Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmeye başlandı

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Dikmen’de bulunan Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi ağız ve diş sağlığı hizmeti de verilmeye başlandı.

 

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, tam zamanlı pratisyen hekim ve çocuk hastalıkları uzmanı hizmet verdiği Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’ne ağız ve diş sağlığı kliniğinin eklendiği, kliniğin ilk aşamada pazartesi ve çarşamba hizmet vereceği kaydedildi.

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