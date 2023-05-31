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Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde diş hastalıkları poliklinik hizmeti verilmeye başlandı

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Dikmen'de bulunan Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, merkezde, diş hastalıkları poliklinik hizmeti verilmeye başlandığını açıkladı.
Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde diş hastalıkları poliklinik hizmeti verilmeye başlandı

Dikmen'de bulunan ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi diş hastalıkları poliklinik hizmeti vermeye başladı. 

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek, Dr. Mehmet Özlüses'den bilgi aldı.

Dikmen Sağlık Merkezi'nde haftanın 2 günü diş hekimi tarafından diş hastalıkları poliklinik hizmeti verilmeye başlandığını belirten Bakan Altuğra merkezin bölge halkına önemli hizmetler sunduğunu kaydetti. 

Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde her gün doktor tarafından poliklinik hizmeti verildiğini, haftanın 1 günü çocuk doktoru bulunduğunu, haftanın 2 günü diş hekiminin görev yaptığını ve bakıma muhtaç hastalara evde bakım hizmeti sunulduğunu belirten Bakan Altuğra, özveri ile hizmet veren tüm ekibe teşekkür etti. 

Bakan Altuğra,  göreve geldiklerinden bu yana sağlık merkezlerini güçlendirmek adına ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, aynı zamanda eksiklerin tamamlanması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. 

Ziyaret sırasında Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de yer aldı. Çelebi bölgelerinde verilen sağlık hizmetleri konusunda beklentilerini Bakan Altuğra’ya aktardı. 

Bakan Altuğra’ya ziyaretinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan, TSHD Baş Hekimi Dr. Naciye Nami ve Özel Kalem Müdürü Halide Kurtarıcıoğulları eşlik etti.  

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