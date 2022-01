Dr. Hami’ye oğlundan veda haberi!

Uzun yıllar Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığını yapmış tanınmış Dr. Mustafa Hami dün vefat etti. Mustafa Hami’nin oğlu Nevzat Hami, babasının vefat haberini hazırlayıp sosyal medya hesabından paylaştı. Nevzat Hami ” Dr. Hami, oğlu Hilminin yanına gitti “ifadelerini kullandı.

Nevzat Hami’nin açıklaması şöyle:

Yeniduzen 2 paragraf, Havadis bir cümle, TAK in haberi bile olmamış, Avrupa (Afrika’da) göremedim. Haber özetini de biz yapalım o zamanDr. Hami oğlu Hilminin yanına gitti..

02/03/1942 de Larnakanin Aleminyo köyünde doğdu. Hatirlayamaycagi kadar küçükken, otobüs şoförlüğü yapan babası Hilmi, düğünde çıkan kavgayı engellemeye çalışırken bıçaklanarak öldürüldü. Annesi Hürmüs, bir başına 4 kardeş büyüttü. Aynı köyde yaşayan Hami Bey’ in, 4 Hürmüs hanıma birçok yardımları dokundu. Soyadimizin Hami olma sebebi bu aileye hamilik yapan Hami Bey’ den gelir.Lise eğitimini Namık Kemal da bitirdikten sonra, Londra da garsonluk yaptı. Daha sonra Tıp eğitimini Ankara Tıp fakültesinde tamamladı. Bu yıllarda öğrenci hareketleri içinde bulundu. O dönemki yönetim tarafından hapse atıldı. Üniversite eğitimi sırasında Erenköy e yollandı. 1974 yılında Ceyhun ile evlendi. Birlikte Almanya’ya gittiler. İlk çocukları Hilmi 23/12/1976 yılında Almanya’da doğdu. Ikinci çocukları Nevzat 20/07/1980 tarihinde dünyaya geldi. İhtisasını Almanya’da tamamladı. Uzun yıllar kaza cerrahisi ve ortopedi alanında birçok ameliyat yaptı, uzmanlık aldı. Almanya’da ilk kazzigini, Kıbrıslı arkadaşı ile ortak açtıkları restoran da yedi.Memleket sevdası ile 1981 yılında bu lanet ülkeye döndü. Almanya’dan doktor arkadaşları ile Yenişehir Kliniğini. (3 doktorlar diye anılan) kurdular. Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılamayan ameliyatlar yaptı. 2. kazzigini da kibristaki doktor arkadaşı ve ortağından yedi.2. ortağının da klinikten ayrılmasından sonra, uzun yıllar tek başına, Yenişehir Kliniğinde tadavilerini yapmaya devam etti. Kliniği kapattıktan sonra bildiğim kadarıyla bir ilk olan osteoporoz tanı merkezini kurdu. Belli bir yaştan sonra özellikle kadınlarda beslenme kaynaklı yaşanan bu hastalığı insanlara anlattı tedavilerini yaptı. Bu alanda uzun seneler hizmet verdi. 2 dönem Tabibler birliği başkanlığı yaptı. 1993 yılında (29 sene önce) Adana’ da gerceklestirilen “Hekimlerin Özlük haklari” panelinde, kibris türk Tabibler Birliği başkanı olarak yaptığı konuşma sırasında, ülkede bugünlerde “yeni” idrak edilen, ve halen telafuz bile edilmeye korkulan “TC, KKTC’ de para akliyor” u türk basini önünde söyleme cesaretinde bulundu.Tabibler birliği başkanlığı sırasında Tabibler Birliğine daha önce kahve gibi kullanılan lokainden kurtarıp yeni bir binaya kavuşturdu. Doktorların birararda, kaçıp dinlenebilmeleri için Doktorlar Sitesi projesinin öncülüğünü yaptı. 100 doktor ile başlayan projesinde, yarısını yarı yolda projeden çıkmasıyla doktorlar sitesinde yarı yarıya doktor ve en yakınlarına dönüştü. Özel hastane için verdiği çabalar sonucu, temel atma töreni sırasında Cumhur Başkanı Rauf Denktaş a, “özel sağlık sigortası yasasının” sözünü verdirdi. Sonra hastane için ayrılan yardım bütçesi, son dakika bir hotel e verildi. Ve projesinin çökmesine sebeb oldu. Özel Hastane projesi, bu yola baş koyduğu hipokrat yeminli bazı arkadaşlari ile farklı bir projeye dönüştü. Orda da bildiğimiz son kazzigini yedi.YKP içinde aktif siyaset yaptı. Gerçek solcularla yan yana ilerici, domokrat, sosyalist bir düzen için çabaladı. Genetik enstitüsünde yönetim kurulunda hizmet verdi. Kıbrıs Kızılhaç yönetiminde de tek Kıbrıslı Türk doktor olarak hizmet verdi. 2017 yılında bir defa öldü Dr. Hami, büyük oğlunu, Hilmisini toprağa gömdü. Içine attığı herşey gibi bunu da içine attı, her sabah Doğanköy deki bahçesine gidip oglularınin restoranina sebze, torununa günlük yumurta verebilmek için didindi durdu. 2018 yılında kalbi tokezledi, açık kalp ameliyatı geçirerek aort kapakçığı ameliyatı geçirdi. 2019 yılında kalp damarlarına stendt takıldı. Bahçesinden hiç vazgeçmedi. Her sabah orda ona yardımcı olarak bulunan bahcilerden daha fazla çalıştı. Her gün Ghettoya bahçesinde ilaçsız yetiştirdiği sebzeleri getirmeye devam etti.24 Aralık 2021 (toprağa ve kalbine gömdüğü oğlu Hilminin doğum gününün ertesi günü) ghettoya son sebze teslimatını yaptı, arabadan inerken, yere yığıldı. Bu esnada sırt üstü düşerken basının arka kısmını yere vurdu. Kalbinden dolayı kullandığı kan sulandırıcı yüzünden kanaması çok hızlı ilerlerledi. Nalbantoğlu ordan sevk işlemleri derken, 4-5 saat sonra Girne Hastanesi’nde acilen ameliyata alındı. Yoğun bakımda 10 gün dayanabildi kalbi, 03/01/22 tarihinde oğlunun yanına, Hilmisinin etrafında olmaya gitti. Onu Hacı, Hoca ile değil, sevdiklerinin alkışları ile gönderdik Hilminin yanına…NHA (Nevzat Haber Ajansı)