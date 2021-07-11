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Dr. Hızal: “Asil Köylü Heykel Projesinin Çevreyi Olumsuz Etkileyeceği Açıkça Görülmektedir”

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Hızal, ülkede sanat adına yapılacak devasa büyüklükteki heykellerin toplumsal fayda içerecek ve çevreye olumsuz etkileri olmayacak şekilde tasarlanması gerektiğini, aksi takdirde bunun zararlarının faydalarından çok daha fazla olacağını kaydetti.
Dr. Hızal: “Asil Köylü Heykel Projesinin Çevreyi Olumsuz Etkileyeceği Açıkça Görülmektedir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkede sanat adına yapılacak devasa büyüklükteki heykellerin toplumsal fayda içerecek ve çevreye olumsuz etkileri olmayacak şekilde tasarlanması gerektiğini, aksi takdirde bunun zararlarının faydalarından çok daha fazla olacağını kaydetti.

TDP olarak bina ve heykel yapımına karşı olmadıklarını ancak bir bina veya sanat amaçlı bir heykel yapılacaksa bunun sosyal, ekonomik, çevresel ve sanatsal boyutlarının mutlaka bütüncül değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hızal, çevrenin de korunarak toplumsal faydanın ön planda tutulmasının temel unsur olması gerektiğini vurguladı.

Proje incelendiği zaman Girne Dağ eteklerinde 174 dönümlük orman arazisi içerisine yapılması planlanan “Asil Köylü” heykelinin de toplumsal faydadan çok çevreyi olumsuz etkileyeceğinin açıkça görüldüğünü belirten Hızal, topluma sanatsal ve ekonomik anlamda hizmet vermek isteyen kesimlerin projenin yeri ve şeklini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Doğal orman arazileri içerisinde yapılaşma yapılamayacağının yasalarda açıkça belirtilmesine rağmen Devletin orman arazisinin bir özel girişimciye tahsis edildiğini ve bu arazi içerisine gökdelen büyüklüğünde heykel yapılacağını belirten Hızal, “Devlet özel girişimciye katkı sağlayacaksa bunun yolu orman arazilerinin devri olmamalı. Bu tür projeler ancak toplumsal fayda yaratacak şekilde imara açılmış ve yapılaşmış bölgelerde değerlendirilmeli. Yapılaşmanın olmadığı ve toplumsal faydanın olmayacağı projelere devletin arazi sunması doğru değildir” dedi.

Proje aşamasında toplumsal fayda getirmeyeceği ve yapım aşaması dahil çevreyi olumsuz etkileyeceği net olan bu tür projelerin önünün açılmasının başka yanlışları da beraberinde getireceği uyarısında bulunan Hızal, bu tür projelerin doğal orman arazilerini tehlikeye atacak, şehirlerin dokularına uygun olmayan yapılaşmaların önünü açacak içerikte olduğunu ifade etti.

Şehirlerin, ülkelerin sanat eserlerine ihtiyaç duymasının yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu, ancak bu sanat eserlerinin toplumsal fayda içermesi ve çevreyle barışık olması gerektiğini kaydeden TDP Genel Sekreteri Hızal, böylesine büyük etki yaratacak projelerde toplumsal katılım süreçlerinin de mutlaka sağlanması gerektiğini ifade etti.

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