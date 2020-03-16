  • BIST 88.832
  • Altın 301,297
  • Dolar 6,3935
  • Euro 7,1559
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Dr. Hızal: “Gerekenleri Zamanında Yapmazsak Çok Zor Durumda Kalabiliriz”

» »
Dr. Hızal: “Gerekenleri Zamanında Yapmazsak Çok Zor Durumda Kalabiliriz”
Dr. Hızal: “Gerekenleri Zamanında Yapmazsak Çok Zor Durumda Kalabiliriz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Koronavirüs konusunda devletin tüm gerekli önlemleri zamanında almaması, yurttaşların ise riskin ciddiyetine vararak sorumluluk duygusu ile hareket etmemeleri halinde ülke olarak çok zor durumda kalabileceğimiz uyarısında bulundu.

Hükümet yetkililerinin ‘Orantılı ve kademeli olarak tedbirleri artırdık ve eğer şartlar değişirse sokağa çıkma yasağı getirilebilir’ söylemine karşılık ‘Şartlar değiştiği an ipin ucu kaçmış olabilir, o saatten sonra alınacak tedbirlerin de bir önemi kalmayabilir’ diyen Hızal, “Ya hükümet sağlık alanında olağanüstü durum veya sokağa çıkma yasağı ilan edecek, ya da yurttaşlar olağanüstü durum ilan edilmiş gibi davranacak. İlerde pişman olmamak için başka çaremiz yok” dedi.

Hükümetin aldığı önlemleri küçümsememekle birlikte, sokağa çıkma yasağı uygulanmaması halinde alınan önlemlerin yetersiz kaldığına, nitekim sokağa yansıyan bazı görüntülerin bunun göstergesi olduğuna dikkat çeken Hızal, vaka sayısının 6 olmasının rehavet yaratmaması gerektiğini kaydetti.

Virüsün en hızlı yayıldığı Wuhan’da ortaya konan bilimsel verilerin işin vahametini ortaya koyduğunu belirten Hızal, 21 Ocak tarihinde tespit edilen yani yetkililerin bildiği vaka sayısının 100 olduğunu, ancak sonradan anlaşıldığı gibi aslında o günkü vaka sayısının bin 500 olduğunu, 400 vaka açıklandığı gün ise gerçek rakamın aslında 2 Bin 500 olduğunu, zaten birkaç gün içinde de tüm ülkeye yayıldığını kaydetti. Gerekli önlemleri zamanında almadığı için virüsün en fazla etkilediği bir başka ülke olan İtalya’da ise 20 Şubat’a kadar tekli rakamlarda tespit edilmiş vaka varken, bu sayının bugün 20 bini geçtiğini, Avrupa genelinde 10 gün öncesinde kadar günde %2 civarında olan yayılma oranının, son günlerde %10’lara çıktığını aktaran Hızal, Güney’deki vaka sayısı her gün artarken, gerekli önlemleri zamanında almayan ülkelerin bugün yaşadıkları çaresizlik ortadayken, gerekli tüm önlemlerin alınmasının aciliyetine dikkat çekti.

Hızal şunları kaydetti: “Hükümet daha radikal tedbirleri ivedi olarak almak zorundadır. Rakamlar, istatistikler, sağlık örgütleri ile uzmanların görüşleri ortada. ABD, İspanya gibi sağlık sistemleri bizden çok daha gelişmiş ülkeler dahi acil durum, OHAL ilan ederken ve karantina açıklarken, Bakanlar Kurulu’nun ısrarla bazı kararları almaktan kaçınmasını anlamak mümkün değildir” dedi.

Açıklamasında yurttaşlara da seslenen Dr. Halil Hızal, acil durumlar ve gerekmedikçe sokağa çıkılmaması gerektiğini belirterek, alınan kararlara uyulmasının yanı sıra, özellikle sağlık örgütlerinin açıkladığı görüş ve önlemlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Sağlık Sistemi Kovid-19 Salgınında Sınıfta Kaldı16 Mart 2020 Pazartesi 13:16
  • 3 Ülkede Daha Koronavirüs Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi16 Mart 2020 Pazartesi 13:11
  • Guardian: Salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir16 Mart 2020 Pazartesi 13:09
  • Koronavirüs: Akıl sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz?16 Mart 2020 Pazartesi 12:45
  • KKTC'de yeni vaka yok! Yapılan 6 test negatif çıktı16 Mart 2020 Pazartesi 11:17
  • Sağlık örgütleri: Ev izolasyonu olmuyor, her şehirde toplu izolasyon merkezleri kurulmalı15 Mart 2020 Pazar 22:44
  • Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'e karşı uyardı: Hızlı hareket etmezseniz virüs size de gelecektir, harekete geçin!15 Mart 2020 Pazar 18:58
  • Koronavirüse karşı en korunmasız olanlar sokak çocukları15 Mart 2020 Pazar 16:57
  • Koronavirüs neden hızlı yayıldı? Hangi önlemler işe yaradı?15 Mart 2020 Pazar 16:52
  • Ronaldo otellerini ücretsiz hastaneye dönüştürecek, doktorlara maaş ödeyecek15 Mart 2020 Pazar 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti